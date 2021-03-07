Оренбург, , 16:27 — REGNUM На первенстве Оренбургской области 10-летние хоккеисты клубов «Сарматы» и «Южный Урал» устроили массовую драку. Об этом 7 марта сообщает «РЕН ТВ».

Хоккей

Один из хоккеистов нарушил правила, после чего игроки начали выяснять отношения. В столкновении участвовали и вратари команд. Как отмечает «Урал56.Ру», видеозапись инцидента опубликовал один из родителей, подписав его: «Стенка на стенку».

Арбитрам встречи удалось разнять дерущихся.

Встреча проходила в рамках первенства области.