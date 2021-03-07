Владивосток, , 16:25 — REGNUM Рыболовецкое судно «Витим» в Охотском море, на котором возник пожар, взяли на буксир. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«К берегу его буксирует спасательное судно «Суворовец». Прибытие в бухту Тихая ожидается около часа ночи 8 марта», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также сообщается, что безопасность транспортировки обеспечивает ещё один спасательный буксир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае вспыхнул пожар на рыболовном судне «Витим», принадлежащем компании «Пасифик Краб».

Сейнер, приписанный к порту Владивостока, находился в районе острова Аскольд в акватории залива Петра Великого. Пожар на борту «Витима» (экипаж 30 человек) вспыхнул 6 марта около 06:40 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших нет.

Приморская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности мореплавания.