Москва, 7 марта, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Комплексная российская программа исследований Венеры получила финансирование на два года вперёд. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный РИА Новости.

Венера

Учёный рассказал, что выделенные на программу средства будут направлены на проектирование космического аппарата «Венера-Д». Он подчеркнул, что речь идёт не только об организации этой миссии, но о разработке комплексной программы дальнейших исследований Венеры.

«Венера-Д» станет первой российской миссией на Венеру в постсоветский период. Планируется, что космический аппарат совершит посадку на поверхность планеты и проанализирует пробу грунта в районе посадки. Запуск миссии запланирован на конец 2020-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года научный руководитель ИКИ РАН Лев Зелёный заявил, что российская программа исследования Венеры предусматривает отправку как минимум трёх космических аппаратов к этой планете.