Москва, , 16:08 — REGNUM Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, сообщили 7 марта в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

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Отмечается, что глава министерства Валерий Фальков поздравил женщин с 8 Марта, в своем видеообращении он сообщил о новом сорте орхидеи, который специально вывели к празднику.

«Фальков предложил женщинам дать новому цветку имя. Из всех поступивших предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН, где и был выведен новый вид цветка, отберут 10 лучших», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что новый сорт орхидеи имеет лепестки нежного красного цвета с оранжевой внутренней частью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса Superjob.ru, большинство российских женщин чаще всего хотят получить в подарок в Международный день 8 марта тюльпаны (23%) и розы (21%).

Предпочли бы получить на 8 марта пионы и мимозу 7% и 5% женщин соответственно, по мнению 5% опрошенных, лучшие цветы к празднику — это ромашки, по мнению 4% — лилии. Хризантемы и горшечные растения выбрали бы по 3%. Желанные цветы для 2% женщин — орхидеи, для 12% — другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники и т. д).

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