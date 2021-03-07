Москва, , 16:07 — REGNUM Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 7 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что 7 марта в разных районах Москвы и Подмосковья выпадет близкое к рекордному количество осадков.