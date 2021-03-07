Тюмень, , 16:04 — REGNUM В Тюмени кружки для чаепития и цветы подарили ветеранам и труженицам тыла накануне международного женского дня волонтёры из «Молодёжки ОНФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель тюменского молодёжного движения Общероссийского народного фронта Тимур Нигматуллин.

Вместе с Расимой Давлетшиной волонтёры поздравили Софью Молодых, Штаб тюменского отделения «Молодёжки ОНФ»

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Расима Давлетшина возглавляет ветеранскую первичку в Тюмени. В организации более 200 человек. У кого-то дети выросли и живут далеко, кто-то встретил одинокую старость. Любой гостинец, знак внимания для тружеников тыла и детей войны ценен, отмечает Расима Давлетшина. И когда приходят молодые ребята с цветами, подарками, поздравлениями, предложениями помощи, то у людей старшего поколения возникает и радость общения, и чувство необходимости кому-то.

Поздравления детей войны Штаб тюменского отделения «Молодёжки ОНФ»

Вместе с Расимой Давлетшиной волонтёры поздравили Софью Молодых, труженицу тыла, проработавшую почти всю жизнь на мебельном заводе, и которой скоро исполнится 90 лет.

Софья Молодых «Дорогие мои, не ожидала, — улыбается Софья Молодых, завидев студентов-волонтёров. — Здоровья, учитесь, постоянно учитесь. Чтобы ни одной минуты времени у вас не пропадало».

Отметим, что ветеран выглядит подстать фамилии — очень молодо. Волонтёры пожелали ей долгих лет жизни, светлых и радостных дней, любви, здоровья.