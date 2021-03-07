Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В российский порт Усть-Луга по железной дороге прибыла первая партия нефтепродуктов из Белоруссии, которые будут отправлены на экспорт. Об этом этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, что Россия согласилась помочь Белоруссии в вопросе экспорта белорусских нефтепродуктов. Дело в том, что после того, как страны Прибалтики и Польша пытались инспирировать государственный переворот в Белоруссии, президент этой страны Александр Лукашенко в качестве ответных мер отказался от экспорта белорусских нефтепродуктов через порты стран Прибалтики. Остался вариант с экспортом через российские порты, в частности, Усть-Луга и Санкт-Петербург. Соглашение было подписано на три года с возможностью автоматического продления.

С двух белорусских НПЗ, которые достались этой стране от Советского Союза, по железной дороге нефтепродукты направляются в порты Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а оттуда экспортируются в третьи страны.