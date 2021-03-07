Париж, , 16:00 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью, опубликованном 6 марта в Le Parisien, отреагировал на приговор экс-президенту Николя Саркози.

Олланд, бывший президентом с 2012 по 2017 год, сказал: «Я понимаю значение этого приговора для Николя Саркози, как в человеческом, так и в политическом плане. Это также вопрос чести, учитывая его обязанности». «С другой стороны, то, что я не принимаю, так это неоднократные нападки на правосудие и его независимость», — добавил он.

Франсуа Олланд также выразил сожаление в связи с тем, что министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти не выступил сразу же в защиту судебной системы.

«Утверждение о том, что Национальная финансовая прокуратура (PNF) будет действовать в узкопартийных целях, подрывает беспристрастность 18 судей, которые работают независимо в общих интересах, — заявил бывший глава государства. — Тем, кто, как Ле Пен или Меланшон, жалуется на то, что будет правительство судей, я говорю, что дни, когда политики были неприкасаемы, закончились».

Ранее лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен выступила с критикой приговора Саркози, заявив, что у неё «нет желания, чтобы магистры (сотрудники центрального управления министерства юстиции) определяли, кто будет моими политическими противниками на президентских выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта парижский суд вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози.

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