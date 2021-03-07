Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Свыше 58 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 7 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 58 411 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 28 953 171.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США достигло 524 362, за минувшие сутки в стране от данного заболевания скончались 1 485 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за 24 часа было выявлено почти 63 тыс. новых носителей коронавируса.

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