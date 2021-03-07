Москва, , 16:04 — REGNUM Вузы в России смогут в следующем учебном году проводить экзамены в онлайн-режим, с помощью использования данных биометрии. Соответствующее постановление, позволяющее руководству учебного заведения принять такое решение, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба российского правительства.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такой формат смогут использовать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

«Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента», — добавляется в сообщении.

Кроме того, указывается, что ЕБС будет обеспечивать обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, а также их проверку и передачу в вуз. Студентам необходимо будет зарегистрироваться в системе и перед экзаменом пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, поясняется, что дистанционный формат сдачи экзаменов будет способствовать расширению возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, не могущих прибыть в вуз для сдачи экзаменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что количество российских вузов, включённых в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), выросло по сравнению с 2020 годом с 13 до 16.