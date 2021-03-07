Калининград, , 15:58 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на статьи польского генерала, бывшего командующего Сухопутными силами Польши Вальдемара Скшипчака, в которой тот рассуждает о гипотетической войне России с военным блоком НАТО в Калининградской области. Соответствующее заявление Алиханов сделал журналистам сегодня, 7 марта.

Напомним, что отставной польский генерал Скшипчак в своей статье рассуждает о том, что военному блоку НАТО не следует так уж рассчитывать на стратегию удержания плацдарма в Прибалтике с целью формирования там ударной группировки для разгрома России в случае войны с ней. Он пишет, что скорее всего это не получится — российские войска в Западном военном округе и Калининградской области, а также Балтийский флот РФ блокируют переброску войск в Прибалтику и займут регион за пару дней. Также Скшипчак отмечает, что переоценивать Сувалкский коридор не следует. Калининградская область по мнению Скшипчака — это очень важный стратегический регион, который обеспечивает перевес России над противниками в Балтийском регионе.

Алиханов заявил, что не стоит отвлекаться на такие заявления отдельных польских генералов, тем более отставных. Статью Скшипчака губернатор Калининградской области назвал «психологическим комплексом».

«Мне кажется, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке», — сказал Алиханов.

Алиханов считает, что у поляков, особенно у военных, наверное, есть какие-то «свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией, может быть».

В целом, Алиханов подчеркнул, что Россия нельзя обвинять в каком-то агрессивном поведении по отношению к соседям — этого просто нет. Россия хочет, чтобы её соседи спокойно жили и развивались.

«Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению в том числе, им счастья не принесут», — добавил Алиханов.