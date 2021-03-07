Астрахань, , 15:51 — REGNUM В Астрахани проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта, сообщает ИА REGNUM.

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5 марта на железнодорожном вокзале открылась фотовыставка «Железные леди», на которой представлены портреты сотрудниц Приволжской магистрали на своих рабочих местах — кассиров, маневровых диспетчеров, электромехаников, дежурных по станции, приёмщиц поездов и представительниц других железнодорожных специальностей.

В коллективном офисе «ЦентрМам» для семи безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 7 марта профконсультанты-психологи Центра занятости населения провели психологический тренинг.

Также к 8 марта приурочена акция всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». Она проводит онлайн мастер-класс по оригами для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Цветы из бумаги, которые сделают дети на этом мастер-классе, подарят специалистам в сфере защиты прав и интересов детей, образования и социальной защиты населения.