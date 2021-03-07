Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Видеостриминговый сервис Netflix запустил аналог социальной сети TikTok в своём мобильном приложении. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Новая функция в мобильном приложении Netflix получила название Fast Laughs. Она позволяет пользователям создавать и редактировать короткие видеоклипы из фильмов и телешоу.

В настоящее время функция работает только в приложении Netflix для iOS-устройств. В компании обещают добавить поддержку Android-смартфонов в течение нескольких месяцев. На момент запуска в Fast Laughs были загружены короткие клипы из популярных телешоу Netflix.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социальная сеть TikTok стала лидером по количеству загрузок среди неигровых мобильных приложений по итогам 2020 года.

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