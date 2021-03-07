Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Российский лыжник Ермил Вокуев занял третье место шведского этапа марафонской серии Ski Classics. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первое место занял представитель Норвегии Торд Асле Гьердален, преодолевший дистанцию в 90 км за 3 часа 28 минут 18,4 секунды. Второе место у представителя Швеции Антона Карлссона, отставшего от победителя на +36,3 секунды.

Третий результат Вокуева составил +1 минуту 01,4 секунды ко времени победителя.

При этом у женщин в лыжном марафоне победила Лина Корсгрен из Швеции (3 часа 52 минут 08,2 секунды», второе место у норвежки Марит Бьорген (+42,0 секунды ко времени победительницы), третье заняла еще одна шведская лыжница — Ида Дал (+4 минуты 59,1 секунды).

Лучшей из российских спортсменок на марафонской лыжной дистанции стала Анастасия Власова, показавшая четырнадцатый результат и отставшая от лидера на +15 минут 29,5 секунды.