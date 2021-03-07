Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге продолжаются следственные действия по факту нападения на корреспондента уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Нападение на журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова Камера наружного наблюдения в кафе

До этого журналиста опросили в следственном отделе по Октябрьскому району города СКР РФ. у него выяснили все детали инцидента и приметы нападавших. «Совместно с МВД ведётся установка этих лиц», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Шульга. Подробные комментарии в СКР пока не дают в интересах следствия.

По информации ИА REGNUM, в ходе проверки уже затребованы видеозаписи с места наблюдения. Рассматриваются разные версии произошедшего. Допускается, что корреспондента пытались похитить из-за его профессиональной деятельности. Не исключается, что к инциденту могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

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Следователи работают в контакте с полицейскими. «Работа продолжается, этим занимается уголовный розыск отдела полиции № 7 совместно с коллегами из следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга», — заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские также уточнили у Красноухова обстоятельства происшествия.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита. Красноухов оперативно обратился с заявлением в полицию.

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