Екатеринбург, 7 марта, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге продолжаются следственные действия по факту нападения на корреспондента уральской редакции ИА REGNUMДмитрия Красноухова. Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Камера наружного наблюдения в кафе Нападение на журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова

До этого журналиста опросили в следственном отделе по Октябрьскому району города СКР РФ. У Красноухова выяснили все детали инцидента и приметы нападавших. «Совместно с МВД ведётся установка этих лиц», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Шульга. Подробные комментарии в СКР пока не дают в интересах следствия.

По информации ИА REGNUM, в ходе проверки уже затребованы видеозаписи с места наблюдения. Рассматриваются разные версии произошедшего. Допускается, что корреспондента пытались похитить из-за его профессиональной деятельности. Не исключается, что к инциденту могли быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

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Следователи работают в контакте с полицейскими. «Работа продолжается, этим занимается уголовный розыск отдела полиции № 7 совместно с коллегами из следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга», — заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские также уточнили у Красноухова обстоятельства происшествия.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита. Красноухов оперативно обратился с заявлением в полицию.