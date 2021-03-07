Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 15:44 — REGNUM Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Нове-Место (Чехия). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время спортсменки из Норвегии на дистанции 10 км составило 27 минут 28 секунд при трех промахах по ходу дистанции.

Второе место заняла представительница Германии Дениз Херрман, отставшая от победительницы на +24,0 секунды и допустившая один промах. Третье время показала еще одна норвежская биатлонистка — Марте Рейселанд, чье отставание от лидера составило +29,9 секунды при трех промахах.

Лучшей из российских спортсменок стала Светлана Миронова, которая отстала от Экхофф на +1 минуту 49,8 секунды и допустила три промаха.