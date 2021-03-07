Марбелья, Испания, , 15:45 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев подтвердил, что он будет участвовать в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии ATP-250 в Марбелье (Испания). Об этом 7 марта сообщает пресс-служба соревнований.

Кроме Рублева, в турнире в Марбелье сыграют такие теннисисты, как Стэн Вавринка из Швейцарии, итальянец Янник Синнер и представители Испании Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович Фокина. Турнир запланирован на период с 4 по 11 апреля.

Отметим, позднее 7 марта Андрей Рублев сыграет в финале турнира серии ATP-500 в Роттердаме, где его соперником станет Мартон Фучович из Венгрии. Призовой фонд данного турнира составляет € 1 117 900.