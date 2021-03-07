Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Лучшей композицией XXI века в жанре метал по версии журнала Metal Hammer признана песня Chop Suey группы System of a Down. Об этом сообщается на сайте журнала.

Metal Hammer является одним из ведущих журналов, посвящённых хэви-метал музыке. Авторы журнала составили список из 100 лучших композиций этого жанра, выпущенных после 1 января 2001 года. При составлении рейтинга учитывались мнения критиков, музыкантов, а также оценки слушателей.

Лучшей песней была признана песня Chop Suey группы System of a Down. Эта песня вывела группу в лидеры жанра, а к настоящему времени видеоклип на Chop Suey набрал более 1 млрд просмотров на видеохостинге YouTube. Полный список из 100 лучших композиций этого жанра будет опубликован в апрельском выпуске журнала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила новые музыкальные композиции.

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