Тамбов, , 15:16 — REGNUM В Тамбове 7 марта по маршруту автобуса № 8 запустили «Весенний экспресс». Как сообщает ИА REGNUM, акцию приурочили к грядущему празднику 8 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»

Волонтёры-мужчины в салоне автобуса утром исполняли музыкальные номера, рассказывали об истории праздника, а также поздравляли женщин и дарили им цветы из шариков.

8 марта праздничные мероприятия продолжит традиционная всероссийская акция «Вам, любимые». На железнодорожном вокзале, в Парке культуры и отдыха и Олимпийском парке волонтёры будут дарить тамбовчанкам цветы. Также волонтёры будут поздравлять женщин, которые находятся на службе и на работе, в том числе медиков.