Ереван, , 15:44 — REGNUM В Армении подтвердили 422 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии на территории республики выявили 174 679 случаев инфицирования, 164 784 человека выздоровели (130 за сутки), 3221 — скончались (два человека за сутки). 5849 инфицированных на текущий момент получают лечение.

» В сего было проведено 751 240 тестов… вчера был проведен 3361 тест», — добавили в минздраве.

В Армении было зарегистрировано 825 случаев смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших вследствие наличия иных заболеваний. В минувшие сутки в республике зарегистрирован еще один подобный летальный исход.