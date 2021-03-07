Иерусалим, , 15:06 — REGNUM За прошедшее десятилетие израильской дипломатии удалось добиться значительного прогресса в отношениях со своими соседями по Ближнему Востоку. И в скором времени, возможно, именно правительству Израиля удастся организовать свой вариант западного НАТО — ближневосточный, считают аналитики Института РУССТРАТ.

Так, 15 сентября 2020 года после затяжной войны, в которой страна юридически находилась с 60-х годов 20 века почти со всеми соседями по региону, власти Израиля подписали мирное соглашение с ОАЭ и Бахрейном. Согласно данному документу, между враждующими государствами будет открыто «свое воздушное пространство для гражданской авиации», а также страны смогут обменяться посольствами.

При этом по информации израильского телеканала i24NEWS Израиль проводит переговоры с Саудовской Аравией, ОАО и Бахрейном «о создании регионального военно-политического союза по аналогии с Североатлантическим Альянсом». Хотя совсем недавно, в 2017 году, экс-президент США Дональд Трамп уже высказывал подобную мысль, за что был высмеян демократами и экспертами, напомнили авторы публикации.

Эксперты института отмечают, что расклад политических сил на Ближнем Востоке после распада Советского Союза значительно изменился: Турция демонстрирует имперские амбиции, Иран научился выживать в условиях санкций. Кроме того, сближаясь с Россией, медленно, но верно возвышается Египет.

«В общем, явным образом становится очевидна растущая потребность в формировании союза с кем-то по интересам близким. И единственным таким вариантом, как бы парадоксально такое ни звучало, оказывается Израиль. А основой «против кого дружить» — становится Иран», — полагают аналитики Института РУССТРАТ.

При этом особой военная мощь восточных монархий, даже при условии их объединения — не самая сильная сторона: необходимо усиление в пехоте.

«Но даже геополитически объединение двух из трех существующих центров региональной силы против Тегерана несут ему существенную угрозу», что может послужить хорошим стимулом для вступления в союз Россия — Иран — Китай», — заключают авторы публикации.