Киев, , 15:43 — REGNUM На Украине представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, а также лицам, сочувствующим им, предложили вступить в одно из подразделений ВСУ и отправится на линию соприкосновения в Донбассе. Соответствующее сообщение с заглавием «Формируем взвод» было размещено в группе «Военные ЛГБТ и наши союзники» в социальной сети Facebook.

«Приглашаем желающих ЛГБТ + людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ + сообществ у людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения. При этом таким военнослужащим гарантируется, что их личность и подразделение останутся в тайне.

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«Задачи будут требовать профессиональных навыков и интеллектуальных способностей — прежде чем приступить к службе каждый боец п ройдет собеседование с командиром, затем — соответствующее обучение и получит государственную сертификацию. Часть штата уже отобрана, есть вакантные места… Будем рады видеть как ЛГБТ + так и гетеросексуальных френдли бойцов», — говорится в сообщении.

Организаторы также заявили о том, что формированием подобного подразделения лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией решили открыто еще раз заявить о своем участии в гражданской войне в Донбассе.

«Мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия — армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации. И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ + люди, которую часто дискриминируют в гражданской жизни, борется бок о бок с другими гражданами страны за наше общее свободное будущее. Нас от природы численно немного, и мы эффективные специалисты», — говорится в итоговой части сообщения .

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