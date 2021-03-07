Волгоград, , 14:51 — REGNUM Сотрудники полиции предотвратили массовую резню в Волгограде. Об этом сегодня, 7 марта, сообщают местные СМИ.

Психически нездоровый мужчина в трико и тапочках, вооруженный остро заточенной стамеской угрожал прохожим на улице в Волгограде. Он успел ранить одну женщину и напал на сотрудника полиции. В итоге нападавший был задержан.

Очевидцы сообщают, что мужчина носился по улице рано утром со стамеской в руках, а за ним гнались полицейские. Из магазина находящегося рядом вышел продавец и открыл огонь по сумасшедшему из травматического пистолета. Нападавший как будто не чувствовал боли, хотя его заливала кровь.

«И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто, непонятно вообще», — рассказал один из очевидцев.

Другие очевидцы рассказывали, что нападавший метал кирпичи в автомобили.

Задержать его удалось, только применив газ.