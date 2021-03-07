Пекин, , 14:43 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует отправить в космос 12 человек в ближайшие два года. Об этом сообщил первый китайский космонавт Ян Ливэй в эфире Центрального телевидения Китая.

Ливэй объяснил, что пилотируемые миссии потребуются для развёртывания на околоземной орбите китайской орбитальной станции. Планируется, что первый модуль станции будет запущен в 2021 году, а позже с ним будет состыковано два лабораторных модуля.

Ян Ливэй, являющийся заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полётов, добавил, что для реализации этой программы потребуется осуществить 11 запусков. Среди этих пусков два старта пилотируемых кораблей «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-13».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в CNSA заявили, что первый модуль китайской орбитальной станции будет запущен до конца июня 2021 года.

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