Новосибирск, , 14:42 — REGNUM Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сегодня, 7 марта, поздравляли жительницы Новосибирска на центральной станции городского метро.

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В рамках акции «Подарите женщинам цветы» военнослужащие под музыку знаменитых эстрадных хитов дарили женщинам тюльпаны.

«Увидеть военных в полной боевой экипировке, без оружия, но с цветами в руках, а также услышать, как играет военный духовой оркестр пассажиры Новосибирского метрополитена не ожидали. Многие посетители задерживались, слушали композиции и сопровождали их аплодисментами», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что акция «Подарите женщинам цветы» организована командованием Центрального военного округа. В ней приняли участие офицеры и военнослужащие штаба общевойскового объединения, соединения специального назначения и военный духовой оркестр.