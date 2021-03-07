Калуга, 7 марта, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Калужской области на начало 2020 года численность женщин составила 537,2 тыс. человек — 53,6% всего населения. Среднестатистической калужанке 44,7 лет (для сравнения: средний возраст женщины РФ — 42,6, ЦФО — 44,4 лет), она старше среднестатистического мужчины на 5,9 лет, сообщает 7 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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По данным статистиков, в 2020 году 5486 женщин вступили в брак. Чаще всего калужанки заключали брак в возрасте 20−24 лет, впервые — в основном в 23 года. В минувшем году, самой юной невесте области было 14 лет, самой возрастной — 83 года. В области на 1 января 2020 года насчитывалось 221,5 тыс. женщин репродуктивного возраста (15−49 лет), их доля в общей численности женщин составила 41,2%. В 2020 году матерями стали 8968 женщин. Впервые стали мамами — 2967, родили второго ребенка — 3404, третьего — 1724, четвертого и последующего — 873 женщины. У 93 женщин родились двойни. Средний возраст матери при рождении ребенка постепенно увеличивается, в 2019 году он составил 28,55 лет (в 2010 году — 27,36 лет).

Ожидаемая продолжительность жизни женщин Калужской области, родившихся в 2019 году — 77,9 лет, это на 11,15 лет больше, чем у мужчин. Данный показатель в последнее время имеет положительную динамику и, по прогнозу Росстата, к 2035 году увеличится до 82,4 лет.