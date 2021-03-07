Донецк, , 15:42 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 223 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Кроме того, у семи пациентов клинико-эпидемиологически установили диагноз «COVID-19».

По состоянию на 7 марта в республике выявили 25 517 случаев заражения коронавирусом. 17 280 человек выздоровели, 2092 — скончались. 6145 инфицированных находятся на лечении.

За сутки зарегистрировали 57 пациентов с диагнозом «пневмония», 46 из них были госпитализированы. С начала пандемии на лечении находятся 867 пациентов с пневмонией, 456 из них на кислородной поддержке. За сутки количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на девять человек.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 202 случая заражения коронавирусной инфекцией.