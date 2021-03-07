Москва, 7 марта, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении правил использования материнского капитала на цели улучшения жилищных условий. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

В постановлении речь идет о таких случаях, когда материнский капитал используется для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Упрощение состоит в том, что теперь родители не должны будут предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет просто выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Также в правительстве напомнили, что с апреля 2020 года граждане России вообще не должны подавать заявки на материнский капитал — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале государственных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2021 года материанский капитал несколько изменился. Теперь его дают за первого ребенка в размере 483 882 рублей, а на второго увеличивают до 639 432 рублей.