Мадрид, , 14:25 — REGNUM Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» следит за ситуацией с египетским нападающим команды «Ливерпуль» Мохамедом Салахом. Об этом 7 марта сообщает Sport.es.

Отмечается, что в мадридской команде рассматривают 28-летнего футболиста в качестве третьего варианта на усиление линии атаки, если «Реал» не сможет приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Также указывается, что представители «Реала» уже контактировали с игроком и знаю условия его текущего контракта, который рассчитан до лета 2023 года.

При этом ранее стало известно, что Салах может покинуть «Ливерпуль из-за конфликта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Отметим, Мохамед Салах играет в составе «Ливерпуля» с 2017 года и в нынешнем сезоне провел в составе клуба 37 матчей, отметившись в них 24 голами и четырьмя результативными передачами.