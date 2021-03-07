Москва, , 14:13 — REGNUM В 2020 году доля Netflix на российском рынке видеосервисов достигла 8,4%. Об этом свидетельствует отчёт аналитического агентства Telecom Daily.

По оценкам экспертов, общая выручка онлайн-видеосервисов в России по итогам 2020 года составила 38,9 млрд рублей. В сравнении с 2019 года выручка выросла на 52%.

Лидером по объёму выручки среди видеосервисов остался онлайн-кинотеатр ivi, на долю которого пришлось 22,5% от общих доходов. Второе место по объёму выручки занял онлайн-кинотеатр Okko (с долей 13,6%), третье место — сервис «КиноПоиск HD» (7,1%).

Четвёртую строчку по доходам занял видеохостинг YouTube (9%). Замкнул пятёрку видеостриминговый сервис Netflix, доля которого выросла с 4,1% в 2019 году до 8,4% в 2020.

В десятку самых прибыльных видеосервисов в России также вошёл онлайн-кинотетар Wink, медиасервис Megogo, онлайн-сервис «Амедиатека», онлайн-кинотеатр Start и «МегаФон ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Роскачества признали, что лучшие мобильные приложения среди видеосервисов в России разработали ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO.

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