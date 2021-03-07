Монтевидео, , 14:11 — REGNUM В Уругвае разыскивают бывшего нападающего футбольного клуба «Вильярреал» Франко Акосту, который исчез во время попытки пересечь реку в уругвайском департаменте Канелонес. Об этом 7 марта сообщает AS.

Уточняется, что 25-летний футболист вместе со своим братом попытался переплыть реку и последнему удалось это сделать, после чего обратился за помощью.

Также отмечается, что игрока ищут морские и полицейские власти Уругвая, также запросившие помощь от водолазов и спасателей.

Отметим, Франко Акоста играл во втором составе «Вильярреала» с 2015 по 2020 год. С прошлого года выступает за уругвайский клуб из Сан-Карло «Атенас».