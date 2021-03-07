Архангельск, 7 марта, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Ломоносовский суд Архангельска арестовал экс-главу города Котлас Андрея Бральнина, подозреваемого в получении крупной взятки, на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Напомним, чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в пятницу, 5 марта, в Москве. Ему вменяют получение крупной взятки и превышении должностных полномочий.

В начале февраля Бральнин сложил с себя полномочия мэра, заявив, что переходит рна работу в правительство региона.