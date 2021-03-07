Кишинёв, , 13:55 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 6 марта встретилась с бывшим министром здравоохранения Румынии, депутатом румынского парламента Нелу Тэтару, сообщили в пресс-службе молдавского лидера.

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Румынский политик прибыл в Молдавию, чтобы поделиться опытом Румынии в управлении кризисом, вызванным пандемией SARS-CoV-2. На встрече также присутствовали представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, национального агентства общественного здоровья, государственного медицинского университета и руководители больниц, где лечат пациентов с тяжелым течениемCOVID-19.

«Мы обсудили основные проблемы, с которыми сталкивается медицинская система в процессе лечения пациентов с COVID-1 9 и преодоления кризиса в области здравоохранения. Вакцина — это главное решение, но власт ь должна улучшить коммуникацию, чтобы убедить людей в ее эффективности. В то же время, чтобы остановить рост числа тяжелых случаев и избежать коллапса медицинской системы, необходимо более серьезно отслеживать ситуацию на уровне первичной медицины и обеспечить пациентам с коронавирусом реальный и быстрый доступ к бесплатным лекарствам», — заявила президент Молдавии.

Еще один важный вопрос, который был затронут участниками встречи — обеспечение в течение первых 48 часов после положительного результата тестирования на коронавирус доступа к рентгенографии и другим специальным исследованиям для диагностики, мониторинга и оценки состояния пациентов.

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По словам президента Молдавии, стороны договорились, что команда министерства здравоохранения и руководители больниц будут еженедельно в режиме онлайн обмениваться с румынскими коллегами информацией и опытом.

«Это поможет найти решение общих проблем», — заявила Санду, добавив, что лечение получат больше людей и «будет спасено больше жизней».

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