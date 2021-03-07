Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Американская компания Nvidia до конца текущего года прекратит производство процессоров для игровых консолей Nintendo Switch. Об этом сообщает портал Gamereactor со ссылкой на источники в отрасли.

Японский производитель Nintendo использует процессоры Tegra X1 Mariko как для стандартных приставок Nintendo Switch, так и для более компактных и дешёвых версий Switch Lite. Производством этих процессоров занимается американская компания Nvidia.

По данным Gamereactor, до конца 2021 года американский производитель перестанет выпускать эти процессоры. Отмечается, что это может свидетельствовать о скором выходе новой версии консоли от Nintendo.

В феврале 2021 года президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил, что компания не планирует выпуск новой приставки «в ближайшее время». Журналисты отметили, что ранее он делал более определённые заявления, заверяя, что новая консоль Nintendo не выйдет в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года по январь 2021 года продажи консоли Nintendo Switch в Китае превысили совокупные объёмы продаж приставок PlayStation 4 и Xbox One.