Москва, , 13:54 — REGNUM Российский нападающий футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев на будущей недели может вернуться в основную группу своей команды. Об этом 7 марта сообщил отец футболист — Дмитрий Черышев, его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

"У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально, с понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе, не хотим загадывать, но надеемся на это», — рассказал отец 30-летнего российского футболиста.

При этом Дмитрий Черышев добавил, что игроку провели новые процедуры на травмированной ноге и после этого у него исчезли в ней некомфортные ощущения.

Отметим, ранее стало известно, что у Дениса Черышева были диагностирована мышечная травма. В нынешнем сезоне он сыграл за «Валенсию» в 14 матчах и отметился в них двумя результативными передачами.