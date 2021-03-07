Ливерпуль, Великобритания, , 13:53 — REGNUM Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах может летом нынешнего года уйти из своей команды. Об этом 7 марта сообщает AS.

По информации источника, между главным тренером ливерпульской команды Юргеном Клоппом и 28-летним футболистом испортились отношения и этот конфликт продолжается на протяжении нескольких месяцев.

Также указывается, что данный конфликт усилился после матча 29-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Челси» (0:1 в пользу лондонцев), который состоялся 5 марта. Нападающий был в нем заменен на 61-й минуте и остался крайне недоволен данным решением главного тренера.

При этом отмечается, что на данный момент уход египетского футболиста ближе, чем когда-либо и добавляется, что вероятная продажа Салаха, чья примерная трансферная стоимость оценивается в €120 млн, может оказаться способствующей покупке «Ливерпулем» форварда команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Отметим, в нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за «Ливерпуль» в 37 матчах, и отметился в них 24 голами и четырьмя результативными передачами.