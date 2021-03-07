Минск, , 13:53 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1079 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 7 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике выявили 295 511 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 2038 из которых оказались со смертельным исходом (скончались девять человек за сутки).

Выздоровели 286 484 инфицированных, 1448 из них были выписаны в минувшие сутки.

В стране было проведено 5 007 154 тестирования, 17 588 из которых пришлись на прошлые сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике зарегистрировали 1329 новых случаев заражения коронавирусом.