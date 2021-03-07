Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области под уголовное преследование попал заместитель прокурора Таганрога, в настоящее время исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района. Его подозревают в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 7 марта.

Как полагают следователи, 6 марта 2021 года сотрудник прокуратуры получил через посредника 100 тыс. рублей. Взамен он пообещал содействие в освобождении предпринимателя от ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения.

Сотрудник надзорного ведомства и посредник были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.