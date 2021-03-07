Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Одна из крупнейших транспортных компаний мира FedEx Corporation представила планы по полному переходу на автомобили с электрическими двигателями к 2040 году. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Директор по развитию FedEx Митч Джексон заявил, что к 2040 году компания станет углеродно-нейтральной — то есть сократит до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов. Для реализации этой цели FedEx полностью электрифицирует свой автопарк, который сейчас насчитывает более 180 тысяч автомобилей.

В FedEx планируют потратить на реализацию этой программы около $2 млрд. Ещё $100 млн компания в ближайшие годы выделит Йельскому университету на исследования, которые должны помочь найти новые способы улавливания углекислого газа из атмосферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в компании Jaguar Land Rover представили планы по прекращению производства автомобилей с бензиновыми двигателями под брендом Jaguar к 2025 году.

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