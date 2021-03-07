Лас-Вегас, США, , 13:52 — REGNUM Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался в поддержку организации поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Исламом Махачевым и представителем США Тони Фергюсоном. Он заявил об этом 7 марта на пресс-конференции после турнира UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.

«Махачев против Фергюсона? Не знаю. Мне нравится. Уверен, будет хороший бой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ислам Махачев досрочно победил американца Дрю Добера на турнире UFC 259, который проходил в Неваде.