Тюмень, , 13:01 — REGNUM Женщины, которые вынуждены встретить Международный женский день в тюменском хосписе, получили 7 марта от волонтёров-медиков тюльпаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор регионального отделения движения «Волонтёры-медики» Шекер Беликова.

Штаб волонтёров-медиков Тюмени

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«Радость, признательность, улыбки на лице пациентов. Когда вручаешь цветы и видишь улыбки, то забываешь, что в хосписе лежат люди с онкологическими заболеваниями», — отметила Шекер Беликова.

Волонтёры привезли в хоспис более 200 тюльпанов, которые были вручены пациенткам, медсёстрам, врачам медучреждения в рамках всероссийской акции «Вам, любимые». Ранее они поздравляли с Международным женским днём медперсонал больниц и поликлиник областного центра, а также студенток и преподавательниц Тюменского государственного университета.