Киев, , 13:52 — REGNUM У Украины нет никаких пяти сценариев по Донбассу, а единственный сценарий, реализуемый украинской стороной — продолжать нынешнюю политику «ни войны, ни мира», заявил украинский политолог, заместитель директора украинского института политики Кирилл Молчанов в интервью изданию «Украина.ру».

"Единственный сценарий — это продолжать нынешнюю политику ни войны, ни мира в надежде на то, что внешняя конъюнктура изменится и если не Штаты, то Франция и Германия будут более склонны к пересмотру «нормандского формата» и Минских соглашений», — отметил эксперт.

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Он также добавил, что маловероятным будет изменение линии фронта в Донбассе, так как это чревато большими потерями. Кроме того, любая военная неудача негативно скажется на рейтинге Зеленского.

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Молчанов также добавил, что внешние игроки пока не идут на пересмотр Минских соглашений, в связи с чем эксперт отметил, что скорее всего «придется ждать перезагрузки парламента» и смены главы государства на Украине. Он также выразил предположение, что следующий украинский президент будет более оптимистично настроен на выполнение Минских договоренностей или «или на более конструктивные предложения по его локальным изменениям».

«Отвергая Минские соглашения в том виде, в котором они есть, Зеленский за два года так и не смог наработать «мирный план Зеленского» со своими инициативами», — резюмировал он.

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