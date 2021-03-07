Баку, , 12:47 — REGNUM В Азербайджане в минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 17 495 человек, сообщает 7 марта новостное агентство Trend со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

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Всего с начала кампании по вакцинации в республике были привиты 407 979 человек.

«Процесс вакцинации успешно продолжается во всех регионах страны», — сообщает источник.

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Напомним, в Азербайджане 18 января стартовала кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На первом этапе вакцинации предусматривалось привить медицинских работников, на втором — граждан старше 65 лет.