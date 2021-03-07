Пекин, , 12:33 — REGNUM Разработчик картографического программного обеспечения и услуг Luokung Technology подал иск против правительства США с требованием исключить её из «чёрного списка». Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В 2020 году правительство США внесло целый ряд китайских компаний в «чёрный список» по обвинению в связи с военными службами Китая. Одним из последствий этого решения стал запрет на покупку ценных бумаг этих компаний инвесторами из США.

Среди компаний, включённых в этот список, оказалась Luokung Technology, занимающаяся разработкой программного обеспечения для картографических и облачных сервисов. Санкции в отношении Luokung Technology вступят в силу 15 марта.

Руководство компании рассчитывает обжаловать решение правительства США в судебном порядке. Соответствующий иск был подан в Окружной суд США в Вашингтоне.

В Luokung Technology заявляют, что компания не связана с китайскими военными или правительством. В иске отмечается, что представители компании не получили никакого обоснования решения правительства США. Также не было предоставлено никаких инструментов для исключения из этого списка.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США