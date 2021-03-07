Нью-Йорк, США, , 12:53 — REGNUM Форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон получил дисквалификацию сроком на семь матчей за грубый силовой прием, который он провел в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Бостон Брюинз». Об этом 7 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что согласно условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его зарплаты за год, 26-летний хоккеист потеряет $311,8 тыс., при этом данное отстранение может оспорить Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA).

Матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» прошел в ночь на 6 марта, и в конце первого периода Уилсон провел жесткий силовой прием против защитника «Брюинз» Брендона Карло, попав сопернику в опущенную голову. В результате игрок «Бостона» не смог продолжить матч.

При этом данная дисквалификация стала пятой для Уилсона в НХЛ с сентября 2017 года.

Отметим, матч между регулярного чемпионата хоккейными клубами «Вашингтон» и «Бостон» закончился со счетом 5:1 в пользу бостонской команды.