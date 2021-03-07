Красноярск, , 12:31 — REGNUM В Мотыгинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла 6 марта. В этот день примерно в 23:30 в следственные органы из полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Через некоторое время тело ребёнка без внешних признаков насильственной смерти нашли в огороде за надворными постройками.

По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, он пошёл гулять и начал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз. Ребёнок не смог выбраться из снега и задохнулся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности малолетнему». Обстоятельства трагедии устанавливаются.