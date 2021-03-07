Лас-Вегас, США, , 12:53 — REGNUM Польский боец смешанного стиля (ММА) Ян Блахович одержал верх над представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории, на турнире UFC 259 проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой между Блаховичем и Адесаньей был главным поединком вечера и по итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласно отдали победу польском спорсмену.

Отметим, это 28-я победа (17 — досрочно) для 38-летнего Блаховича при восьми поражениях. Для 31-летнего Адесаньи это первое в карьере поражение при 20 победах (15 — досрочно).