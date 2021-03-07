Одесса, Украина, , 12:48 — REGNUM На одной из центральных улиц города Одессы в результате стрельбы были ранены три человека, сообщили 7 марта в пресс-службе регионального отделения полиции.

Сообщение о стрельбе на улице Екатерининской поступило сотрудникам правоохранительных органов утром 7 марта.

После прибытия на место происшествия выяснилось, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, в ходе которой один из ее участников выстрелил из травматического оружия. В результате три человека получили непроникающие ранения. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.

«Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции», — отметили в полиции, добавив, что в данный момент устанавливаются подробности произошедшего.

По факту произошедшего в единый реестр досудебных расследований были внесены данные в соответствии с четвертой частью 296 статьи Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.