Сан-Хосе, США, , 12:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:4.

Счет в матче открыл Марк Стоун (49-я), затем последовал дубль Алекса Така (26-я и 37--я) и шайба Райлли Смита (52-я), довершившая разгром хозяев.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями за 18 минут 33 секунды игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Вегас», этой победой продливший свою победную серию до шести матчей подряд, 9 марта сыграет с клубом «Миннесота Уайлд». «Сан-Хосе», потерпевший третье подряд поражение, в этот же день встретится с «Сент-Луис Блюз».